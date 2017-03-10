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06:37 (мск), источник: ДЕЙТА

20 человек спасены из горящего дома в Приморье

В Дальнереченске спасены 20 человек при ликвидации пожара, сообщает ИА «Дейта».

В четвертый отдел противопожарной службы по охране Дальнереченского района 9 марта поступило сообщение о том, что в селе Веденка на улице Малая Веденка горит магазин. Прибывший к месту вызова начальник караула доложил, что горит помещение магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома, наблюдается сильное задымление в подъезде.

Параллельно с организацией звена газодымозащитников, для спасения людей были установлены две трехколенные лестницы в окна второго и третьего этажей, а также автолестница для спасения людей с четвертого и пятого этажей.

При проведении аварийно-спасательных работ с этажей здания спасены двадцать человек, из них пять детей. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. В ходе пожара пострадало помещение и оборудование магазина, а также находившийся там товар. В тушении пожара принимало участие 8 работников 71 пожарной части и три единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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