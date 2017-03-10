Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку в Худжанде
Перед приземлением пилоты в течение двух часов летали над городом — сжигали горючее.
Перед приземлением пилоты в течение двух часов летали над городом — сжигали горючее.
АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Самолет авиакомпании Tajik Air, вылетевший из аэропорта Тараза в направлении Москвы, через некоторое время резко сменил курс и два часа кружил над Худжандом, сообщается на сайте «Радио Озоди».
Пилоты, согласно инструкции, кружили в небе в течение двух часов — сжигали горючее, чтобы оно не взорвалось в случае аварии.
Один из свидетелей происшествия в беседе с Радио Озоди сообщил, что в аэропорту было объявлено чрезвычайное положение, туда в экстренном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчеты и машины «скорой помощи».
Со слов сотрудника воздушной гавани, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в Худжанд.
О причинах экстренной посадки лайнера обещано рассказать 10 марта.