Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Порошенко объявил траур на Украине
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
07:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку в Худжанде

Перед приземлением пилоты в течение двух часов летали над городом — сжигали горючее.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Самолет авиакомпании Tajik Air, вылетевший из аэропорта Тараза в направлении Москвы, через некоторое время резко сменил курс и два часа кружил над Худжандом, сообщается на сайте «Радио Озоди».

Лайнер из-за технических проблем совершил аварийную посадку в международном аэропорту Худжанда. По словам представителей аэропорта, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пилоты, согласно инструкции, кружили в небе в течение двух часов — сжигали горючее, чтобы оно не взорвалось в случае аварии.

Один из свидетелей происшествия в беседе с Радио Озоди сообщил, что в аэропорту было объявлено чрезвычайное положение, туда в экстренном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчеты и машины «скорой помощи».

Со слов сотрудника воздушной гавани, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в Худжанд.

О причинах экстренной посадки лайнера обещано рассказать 10 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брат известного конькобежца стал жертвой жуткого убийства в Костанае
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Суд в Южной Корее утвердил импичмент президента страны
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь