Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в 564 км от Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 марта 2017 г. в 9 час 9 мин 36 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 марта 2017 г. в 9 час 9 мин 36 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
«Эпицентр землетрясения расположен в 564 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.95° с.ш. 83.80° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — сообщили в СОМЭ.