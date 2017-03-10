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07:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

Под Красноярском полицейские спасли замерзающую в лесу женщину

Когда её обнаружили в лесу, она была в беспомощном состоянии, с признаками обморожения.

В 70 километрах от Красноярска, в окрестностях села Сухобузимское, спасена женщина. О женских криках, зовущих о помощи, в дежурную часть полиции сообщили местные жители.

На указанное место отправились участковый уполномоченный Юрий Ефремов и дежурный водитель Владимир Игнатьев.

Довольно быстро, по доносящимся крикам, им удалось установить, где находится женщина, и они её нашли. Оказалось, это местная жительница 1990 года рождения. Когда её обнаружили, она была в беспомощном состоянии и с признаками обморожения. Пострадавшая пояснила, что заблудилась, замерзла и не смогла самостоятельно выйти к селу.

Сотрудники полиции на руках вынесли её из леса и передали прибывшим врачам скорой помощи. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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