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07:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрясением мозга обернулся для хабаровской школьницы переход дороги в неположенном месте

Девочку доставили в больницу.

Источник: Губерния онлайн

В Первом микрорайоне Хабаровска водитель внедорожника «Лексус» сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает портал «Губерния».

Опасный забег всего в 20 метрах от ближайшего пешеходного перехода школьница хотела совершить не одна, а со своей подругой, однако та в последний момент передумала и осталась на обочине.

Внедорожником управлял 38-летний мужчина с 20-летним водительским стажем. Он ехал с улицы Краснореченской в сторону проспекта 60-летия Октября. Полицейским мужчина рассказал, что до последнего не видел подростков. Приближающийся джип, похоже, не заметили и девочки: обзор и водителю, и детям закрыл небольшой автобус.

Школьница в результате ДТП получила сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в краевую больницу № 2.

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