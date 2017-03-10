Пятьдесят «групп смерти» заблокировано в Иркутской области с начала года

По последним данным, в реестре запрещенной информации находится 927 действующих записей на тему суицида.

Проблема в отслеживании «групп смерти» заключается в том, что они стали скрываться. То есть, подростку не обязательно состоять в такой группе, чтобы вступить в игру, так называемые кураторы находят желающих через хэштеги и связываются напрямую. Активные участники, состоявшие в заблокированных группах «Вконтакте», переходят в «Инстаграм». В свою очередь, кураторов невозможно отследить, они все находятся за границей.

Блокируют запрещённую информацию местные операторы сотовой связи по решению Роскомнадзора. Сергей Костылёв сообщает, что борьба с группами, пропагандирующими суицид среди подростков, будет эффективнее, если каждый примет в ней участие. Для этого нужно сообщать о подозрительных страницах на сайте Роскомнадзора, открыв вкладку «Реестр запрещенной информации». После проверки сайт или страница в скором времени будет заблокирована. Для операторов сотовой связи, которые не следуют указаниям Роскомнадзора, предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей. По данным на 9 марта, только один оператор не заблокировал четыре сайта, находящихся в реестре.

Сейчас активно ведётся работа с администраторами сайтов, на которых была обнаружена запрещённая информация. Их также призывают удалять такую информацию со своих ресурсов.