В Перми сотрудники ФСБ нагрянули в управление Ростехнадзора

9 марта 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

По информации источника «Коммерсанта» в силовых ведомствах Прикамья, изъятие документов проводилось в рамках уголовного дела. Его детали пока не раскрываются. По предварительным данным, в нем фигурирует одна из крупных пермских добывающих компаний. Не исключено, что речь идет о взятках.

Управление Ростехнадзора с 2009 года возглавляет бывший прокурор Пермского края Александр Кондалов, передает «Уралинформбюро».