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07:49 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону горит склад запчастей комбайнов

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Склад с запчастями для комбайнов горит на территории ОАО «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону на площади порядка 800 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«Горят третий и четвертый этажи пятиэтажного склада для хранения запчастей комбайнов и резино-технических изделий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара превышает 800 квадратных метров. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для замера уровня содержания вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

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