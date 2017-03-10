В Ростове-на-Дону горит склад запчастей комбайнов

«Горят третий и четвертый этажи пятиэтажного склада для хранения запчастей комбайнов и резино-технических изделий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара превышает 800 квадратных метров. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для замера уровня содержания вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.