Следователи выяснят причину гибели пожилых супругов в Новосибирской области

Следователи выяснят причину гибели пенсионеров в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В ночь на 9 марта в жилом доме, расположенном в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли супруги — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. Смерть наступила от отравления угарным газом.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неисправности электропроводки.