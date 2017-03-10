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08:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следователи выяснят причину гибели пожилых супругов в Новосибирской области

В ночь на 9 марта в жилом доме в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли пожилые супруги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Следователи выяснят причину гибели пенсионеров в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В ночь на 9 марта в жилом доме, расположенном в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли супруги — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. Смерть наступила от отравления угарным газом.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неисправности электропроводки.

«К настоящему времени следственными органами назначены пожаро-техническая, судебно-медицинские экспертизы, проведён осмотр места происшествия, опрошены лица, обнаружившие возгорание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали следователи. .

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