Следователи выяснят причину гибели пожилых супругов в Новосибирской области
В ночь на 9 марта в жилом доме в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли пожилые супруги, сообщает
В ночь на 9 марта в жилом доме в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли пожилые супруги, сообщает
Следователи выяснят причину гибели пенсионеров в Новосибирской области, сообщает
В ночь на 9 марта в жилом доме, расположенном в селе Березиково Тогучинского района при пожаре погибли супруги — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. Смерть наступила от отравления угарным газом.
По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неисправности электропроводки.
«К настоящему времени следственными органами назначены