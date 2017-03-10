Без вести пропавший в Омске подросток найден мёртвым

В понедельник, 6 марта, около полудня из дома по улице 20 лет РККА ушёл и не вернулся 17-летний подросток. Семья подала заявление в полицию. Как сегодня сообщило УМВД по Омской области, юношу нашли мёртвым.

Вчера, 9 марта, примерно в восемь часов вечера тело подростка обнаружили в квартире на улице 8-я Линия. Видимые телесные повреждения отсутствуют. Сейчас причину смерти молодого человека устанавливают эксперты.