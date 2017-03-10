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08:47 (мск), источник: Om1.ru

Без вести пропавший в Омске подросток найден мёртвым

Тело мальчика обнаружили в квартире дома, находящегося в той же части города, где жил погибший.

В понедельник, 6 марта, около полудня из дома по улице 20 лет РККА ушёл и не вернулся 17-летний подросток. Семья подала заявление в полицию. Как сегодня сообщило УМВД по Омской области, юношу нашли мёртвым.

Вчера, 9 марта, примерно в восемь часов вечера тело подростка обнаружили в квартире на улице 8-я Линия. Видимые телесные повреждения отсутствуют. Сейчас причину смерти молодого человека устанавливают эксперты.

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