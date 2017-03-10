Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Бразилец играл на гитаре во время операции на мозге
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В России введут новые нормы труда для женщин
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:12 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Владивостока просит о помощи

ГИБДД Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Шестого марта этого года около 17:00 во Владивостоке, в районе дома № 9 по улице 40 лет ВЛКСМ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травму 39-летний мужчина, виновник при этом скрылся с места аварии.

«Неизвестный водитель на неустановленной автомашине — белом грузовике -наехал на мужчину. В результате аварии тот получил травму в виде ушиба скальпированной раны лобной области», — говорится в сообщении ГИБДД по Приморскому краю.

ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам данного происшествия: если Вы владеете какой-либо информацией о его обстоятельствах, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, где запечатлено ДТП, убедительно просим позвонить по телефонам ГИБДД 8950−291−11−12, 102, или 8 (423)2−490−921.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В «Единой России» рассказали о порядке проведения предварительного голосования
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Суд в Южной Корее утвердил импичмент президента страны
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь