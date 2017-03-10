ГИБДД Владивостока просит о помощи

Шестого марта этого года около 17:00 во Владивостоке, в районе дома № 9 по улице 40 лет ВЛКСМ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травму 39-летний мужчина, виновник при этом скрылся с места аварии.

«Неизвестный водитель на неустановленной автомашине — белом грузовике -наехал на мужчину. В результате аварии тот получил травму в виде ушиба скальпированной раны лобной области», — говорится в сообщении ГИБДД по Приморскому краю.