ГИБДД Владивостока просит о помощи
ГИБДД Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает ИА «Дейта».
ГИБДД Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает ИА «Дейта».
Шестого марта этого года около 17:00 во Владивостоке, в районе дома № 9 по улице 40 лет ВЛКСМ произошло
«Неизвестный водитель на неустановленной автомашине — белом грузовике -наехал на мужчину. В результате аварии тот получил травму в виде ушиба скальпированной раны лобной области», — говорится в сообщении ГИБДД по Приморскому краю.
ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам данного происшествия: если Вы владеете