Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Заведено дело на челябинца, напавшего с ножом на врача скорой

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта, РИА ФедералПресс. В Челябинске завели уголовное дело на местного жителя, напавшего на врача бригады скорой помощи, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

В одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска 13 февраля пьяный мужчина пытался ударить ножом в спину врача, приехавшего на вызов к его жене. Однако нож у него отобрал фельдшер, занимавшийся единоборствами. По результатам проверки следователи завели на агрессивного мужчину уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

«ФедералПресс» напоминает, в феврале произошло еще одно аналогичное нападение на бригаду скорой помощи. Также в Металлургическом районе нетрезвый челябинец натравливал овчарку на врачей, приехавших на вызов к его сыну. Он удерживал их в квартире и не хотел выпускать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр транспорта Новосибирской области покинул свой пост
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь