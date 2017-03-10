Заведено дело на челябинца, напавшего с ножом на врача скорой

В одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска 13 февраля пьяный мужчина пытался ударить ножом в спину врача, приехавшего на вызов к его жене. Однако нож у него отобрал фельдшер, занимавшийся единоборствами. По результатам проверки следователи завели на агрессивного мужчину уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

«ФедералПресс» напоминает, в феврале произошло еще одно аналогичное нападение на бригаду скорой помощи. Также в Металлургическом районе нетрезвый челябинец натравливал овчарку на врачей, приехавших на вызов к его сыну. Он удерживал их в квартире и не хотел выпускать.