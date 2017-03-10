Здание диспетчерской службы маршрутных такси сгорело в Екатеринбурге

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 48 минут по местному времени. На площади в 10 кв.м сгорело здание диспетчерской службы маршрутных такси. В тушении были задействованы одна единица техники и пять человек личного состава.

Пожар был потушен в 5 часов 43 минуты. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с пластикатом. С огнем боролись 22 единицы техники и 69 человек личного состава.