Неизвестные напали на таксиста на юге Москвы
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Трое неизвестных напали на таксиста на юге Москвы, пытавшись задушить его ремнем, и забрали деньги. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Трое неизвестных напали на таксиста на юге Москвы, пытавшись задушить его ремнем, и забрали деньги. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в
По данным главка, накануне в полицию обратился водитель такси с заявлением о разбое на Чертановской улице. Полицейские установили, что трое неизвестных находились в качестве пассажиров в автомобиле Skoda Rapid. «Один их них сзади накинул ремень на шею водителю и стал его душить, после чего злоумышленники похитили у него денежные средства, сотовый телефон, планшетный компьютер и скрылись», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, нападавших разыскивают сотрудники полиции.