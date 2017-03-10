Неизвестные напали на таксиста на юге Москвы

По данным главка, накануне в полицию обратился водитель такси с заявлением о разбое на Чертановской улице. Полицейские установили, что трое неизвестных находились в качестве пассажиров в автомобиле Skoda Rapid. «Один их них сзади накинул ремень на шею водителю и стал его душить, после чего злоумышленники похитили у него денежные средства, сотовый телефон, планшетный компьютер и скрылись», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, нападавших разыскивают сотрудники полиции.