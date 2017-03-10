Месть за конфликт: Задержанный волгоградец пояснил, почему поджег рынок
В Волгограде задержан предполагаемый поджигатель вещевого рынка в Тракторозаводском районе.
В Волгограде задержан предполагаемый поджигатель вещевого рынка в Тракторозаводском районе.
Как сообщили ИА REGNUM в
Задержанным оказался 30-летний местный житель, рабочий одного из волгоградских предприятий. В содеянном мужчина уже сознался. Он также пояснил и причины своего поступка.
По его словам, на поджог его толкнул конфликт, возникший за день до преступления с работником вещевого рынка. Ночью «обиженный покупатель» вернулся на рынок и кинул бутылки с бензином в торговый павильон, после чего скрылся. Совершал поджог, как сознался сам задержанный, он в состоянии алкогольного опьянения.
Вероятнее всего, задержанного возьмут под стражу. На такой мере пресечения ходатайствует следствие. За содеянное злоумышленнику грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту поджога торгового павильона на вещевом рынке продолжается. Устанавливается ущерб и количество пострадавших собственников.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на вещевом рынке на севере Волгограда вспыхнул 6 марта. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 03:40. Прибывшие на место пожарные бригады локализовали возгорание торгового павильона на площади 700 кв. м. В результате погибших и пострадавших не оказалось.