Месть за конфликт: Задержанный волгоградец пояснил, почему поджег рынок

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 10 марта, установить личность подозреваемого удалось два дня назад в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, экспертиз и исследований, опроса очевидцев и просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, рабочий одного из волгоградских предприятий. В содеянном мужчина уже сознался. Он также пояснил и причины своего поступка.

По его словам, на поджог его толкнул конфликт, возникший за день до преступления с работником вещевого рынка. Ночью «обиженный покупатель» вернулся на рынок и кинул бутылки с бензином в торговый павильон, после чего скрылся. Совершал поджог, как сознался сам задержанный, он в состоянии алкогольного опьянения.

Вероятнее всего, задержанного возьмут под стражу. На такой мере пресечения ходатайствует следствие. За содеянное злоумышленнику грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту поджога торгового павильона на вещевом рынке продолжается. Устанавливается ущерб и количество пострадавших собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на вещевом рынке на севере Волгограда вспыхнул 6 марта. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 03:40. Прибывшие на место пожарные бригады локализовали возгорание торгового павильона на площади 700 кв. м. В результате погибших и пострадавших не оказалось.