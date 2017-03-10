Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
Сын Матвиенко, дочь Шойгу: где работают дети крупных чиновников
Китаянка родила младенца-гиганта
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Месть за конфликт: Задержанный волгоградец пояснил, почему поджег рынок

В Волгограде задержан предполагаемый поджигатель вещевого рынка в Тракторозаводском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 10 марта, установить личность подозреваемого удалось два дня назад в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, экспертиз и исследований, опроса очевидцев и просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, рабочий одного из волгоградских предприятий. В содеянном мужчина уже сознался. Он также пояснил и причины своего поступка.

По его словам, на поджог его толкнул конфликт, возникший за день до преступления с работником вещевого рынка. Ночью «обиженный покупатель» вернулся на рынок и кинул бутылки с бензином в торговый павильон, после чего скрылся. Совершал поджог, как сознался сам задержанный, он в состоянии алкогольного опьянения.

Вероятнее всего, задержанного возьмут под стражу. На такой мере пресечения ходатайствует следствие. За содеянное злоумышленнику грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту поджога торгового павильона на вещевом рынке продолжается. Устанавливается ущерб и количество пострадавших собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на вещевом рынке на севере Волгограда вспыхнул 6 марта. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 03:40. Прибывшие на место пожарные бригады локализовали возгорание торгового павильона на площади 700 кв. м. В результате погибших и пострадавших не оказалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь