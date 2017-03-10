В Жамбылской области задержали участника шымкентской перестрелки
Молодой человек полностью признал свою вину.
Молодой человек полностью признал свою вину.
В Кордайском районе Жамбылской области задержали одного из участников перестрелки в Шымкенте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Одного из четверых подозреваемых полиция задержала ранним утром.
Задержанному 26 лет, он житель Шымкента, безработный, ранее был судим за грабеж.
Молодой человек полностью признает свою вину.
Также полицейскими установлены все участники произошедшего. Полицейскими приняты меры к их задержанию.
Напомним, возле мечети в районе Ворошиловка в Шымкенте произошла перестрелка. Погиб мальчик 14 лет. Позже были опубликованы шокирующие кадры с места убийства подростка.