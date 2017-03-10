В Жамбылской области задержали участника шымкентской перестрелки

Одного из четверых подозреваемых полиция задержала ранним утром.

В Кордайском районе Жамбылской области задержали одного из участников перестрелки в Шымкенте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

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Задержанному 26 лет, он житель Шымкента, безработный, ранее был судим за грабеж.

Молодой человек полностью признает свою вину.

Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми. Все они проживают по соседству в районе Ворошиловки.

Также полицейскими установлены все участники произошедшего. Полицейскими приняты меры к их задержанию.

Напомним, возле мечети в районе Ворошиловка в Шымкенте произошла перестрелка. Погиб мальчик 14 лет. Позже были опубликованы шокирующие кадры с места убийства подростка.