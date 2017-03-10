В Сеуле в столкновениях после импичмента Пак Кын Хе погибли два человека
ТОКИО, 10 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап.
ТОКИО, 10 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап.
По данным Ренхап, один из погибших — 72-летний мужчина, он получил множественные травмы головы, от которых скончался. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам
Ранее сообщалось о столкновениях между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией. Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.
Два митинга — сторонников и противников Пак Кын Хе — проходили в
Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.