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08:50 (мск), источник: РИА Новости

В Сеуле в столкновениях после импичмента Пак Кын Хе погибли два человека

ТОКИО, 10 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап.

По данным Ренхап, один из погибших — 72-летний мужчина, он получил множественные травмы головы, от которых скончался. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Про второго погибшего пока нет подробной информации.

Ранее сообщалось о столкновениях между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией. Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.

Два митинга — сторонников и противников Пак Кын Хе — проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.

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