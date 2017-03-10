«ГАЗель» сбила насмерть пешехода на трассе Ростов — Волгодонск
«ГАЗель» сбила насмерть пешехода на трассе Ростов — Волгодонск в Ростовской области.
«ГАЗель» сбила насмерть пешехода на трассе Ростов — Волгодонск в Ростовской области.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 9 марта около 19.20 на 52-м километре трассы.
Сообщается, что сбитый автомобилем мужчина скончался до приезда «скорой помощи».
Документов у погибшего не оказалось.
В настоящее время личность мужчины, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.