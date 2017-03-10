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09:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

«ГАЗель» сбила насмерть пешехода на трассе Ростов — Волгодонск

«ГАЗель» сбила насмерть пешехода на трассе Ростов — Волгодонск в Ростовской области.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 9 марта около 19.20 на 52-м километре трассы.

Сообщается, что сбитый автомобилем мужчина скончался до приезда «скорой помощи».

Документов у погибшего не оказалось.

В настоящее время личность мужчины, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.

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