Предприниматель обманным путем присвоил себе более 16 миллионов рублей
На Кубани завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Абинского района.
На Кубани завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Абинского района.
По версии следствия, 30-летний мужчина обманным путем присвоил себе более 16 миллионов рублей.
Мошенник организовал фирму по предоставлению гражданам финансовых услуг, где являлся единственным учредителем и директором. После заключения договоров с клиентами о денежных вкладах под высокий процент и переуступке долгов, не выполняя свои обязательства, мужчина присвоил несколько миллионов рублей. Таким образом, он более 60-ти раз обманул клиентов.
Мужчина в ходе предварительного расследования пытался скрыться. Однако, сотрудники полиции установили его точное местонахождение и задержали в аэропорту Краснодара. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в