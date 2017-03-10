Предприниматель обманным путем присвоил себе более 16 миллионов рублей

По версии следствия, 30-летний мужчина обманным путем присвоил себе более 16 миллионов рублей.

Мошенник организовал фирму по предоставлению гражданам финансовых услуг, где являлся единственным учредителем и директором. После заключения договоров с клиентами о денежных вкладах под высокий процент и переуступке долгов, не выполняя свои обязательства, мужчина присвоил несколько миллионов рублей. Таким образом, он более 60-ти раз обманул клиентов.