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09:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Проблемными тиграми в Хабаровском крае занялись специалисты

Тигрица с тигренком поселились рядом с поселком Кутузовка в районе имени Лазо Хабаровского края.

Хищники уже напали на нескольких собак и лошадь. Группа по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком Министерства природных ресурсов Хабаровского края взяла ситуацию под свой контроль, сообщает ИА «Дейта».

«На месте, где стали появляться тигры работает группа, в которую входят сотрудники КГКУ “Служба по охране животного мира и ООПТ” Хабаровского края, Комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края и Центра “Амурский тигр”. Специалисты обследовали территорию и пришли к выводу, что в Кутузовке появляются два хищника — тигрица с тигренком на втором году жизни. Если животных не удастся отпугнуть, их придётся изымать из дикой природы», — говорится в сообщении Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».

«Сейчас ведутся работы по отпугиванию животных. Одновременно с этим проводим и подготовительные работы по отлову тигров, если возникнет такая необходимость. С этим есть свои трудности. Тигров двое, они не приходят в одно конкретное место, а заходят в разные дворы. Деревня большая. Пока ждем разрешение, обследуем территорию и смотрим, насколько наши меры по отпугиванию эффективны», — комментирует начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов (МПР) Хабаровского края Юрий Колпак.

Поселок Кутузовка, где проживает примерно 110 человек, находится посреди леса. Заборов в поселке мало, собаки свободно передвигаются без привези, поэтому они становятся легкой добычей для тигров. Как отмечают специалисты, сама тигрица на домашних животных сейчас не нападает — она дает возможность тигренку отточить охотничьи навыки.

«Ситуация схожа с той, что произошла в поселке Солонцовый, когда была отловлена тигрица, впоследствии сбежавшая из реабилитационного центра. Пока однозначные выводы делать нельзя. Причиной такого поведения, возможно, является “трудный” возраст тигренка, который почувствовал самостоятельность и привык к лёгкой добыче, а мама-тигрица не может его отучить. Надеюсь, что меры отпугивания окажутся эффективными и тигров не придётся изымать из природы. Но если не будет другого варианта, то тигров поместят в реабилитационный центр “Утёс”, который расположен в непосредственной близости от населённого пункта. В таком случае это будет самое короткое по расстоянию перемещение тигров после отлова на реабилитацию», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее тигров видели и в окрестностях поселка Третий Сплавной Участок, который также находится неподалеку от Кутузовки.

Напомним, что приближение амурских тигров к населенным пунктам, иногда связано с неблагоприятной ситуацией с копытными животными в прилегающих лесных массивах, которая возникает вследствие неконтролируемой охоты со стороны местных жителей.

«Центр “Амурский тигр” постарается возместить ущерб хозяевам собак. Разумеется, любимых питомцев хозяевам не вернешь, но мы надеемся, что новая собака скрасит негативные для людей последствия охоты молодого тигра», — говорится в сообщении.

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