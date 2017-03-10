В Ростовской области на месте строящегося ЖК нашли снаряд времен войны
В Аксайском районе 9 марта на площадке строящегося жилого комплекса был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщат
В Аксайском районе 9 марта на площадке строящегося жилого комплекса был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщат
Снаряд обнаружили в пос. Темерницкий при проведении земляных работ.
«На месте обнаружения выставлена охрана из числа сотрудников ОВД и сделана заявка на вызов саперов», — рассказали в