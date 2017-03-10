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11:48 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на месте строящегося ЖК нашли снаряд времен войны

В Аксайском районе 9 марта на площадке строящегося жилого комплекса был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщат пресс-служба ДПЧС Ростовской области.

Снаряд обнаружили в пос. Темерницкий при проведении земляных работ.

«На месте обнаружения выставлена охрана из числа сотрудников ОВД и сделана заявка на вызов саперов», — рассказали в пресс-службе.

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