Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбудили в Хабаровском крае

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства. Жестокое убийство, в котором подозревают трех человек, произошло накануне около села Новокуровка, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, утром 9 марта 2017 года вблизи автомобильной трассы с. Новокуровка и с. Улика-Национальное Хабаровского района обнаружен труп мужчины с внешними признаками насильственной смерти. Потерпевший занимался извозом частным такси. По факту убийства мужчины было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В причастности к убийству водителя такси подозреваются трое мужчин.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.