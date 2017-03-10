Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбудили в Хабаровском крае
В причастности к убийству подозревают троих мужчин.
В причастности к убийству подозревают троих мужчин.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства. Жестокое убийство, в котором подозревают трех человек, произошло накануне около села Новокуровка, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, утром 9 марта 2017 года вблизи автомобильной трассы с. Новокуровка и с.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.