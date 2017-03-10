Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

«В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение о ДТП в районе 592-го километра автодороги “Хабаровск — Владивосток”. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков», говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, 55-летняя женщина — водитель автомашины Honda CR-V двигалась со стороны города Спасск-Дальний в направлении Владивостока. При обгоне автомобилистка не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Fiat Ducato.

«Водители обеих автомашин были доставлены в реанимационное отделение центральной больницы района. Пассажиры Fiat Ducato госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возраст пострадавших — от 28 до 55 лет. Кроме того, 60-летний пассажир Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Установлено, что водительский стаж владелицы Honda CR-V составлял пять месяцев, к административной ответственности женщина ранее не привлекалась. Стаж вождения хозяина Fiat Ducato — 11 лет, к административной ответственности он также ранее не привлекался.

«ДТП произошло в светлое время суток, на прямом участке дороги с сухим асфальтовым покрытием. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Назначены соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.