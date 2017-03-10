Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Бразилец играл на гитаре во время операции на мозге
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Черниговском районе Приморья, сообщает ИА «Дейта».

«В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение о ДТП в районе 592-го километра автодороги “Хабаровск — Владивосток”. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков», говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, 55-летняя женщина — водитель автомашины Honda CR-V двигалась со стороны города Спасск-Дальний в направлении Владивостока. При обгоне автомобилистка не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Fiat Ducato.

«Водители обеих автомашин были доставлены в реанимационное отделение центральной больницы района. Пассажиры Fiat Ducato госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возраст пострадавших — от 28 до 55 лет. Кроме того, 60-летний пассажир Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Установлено, что водительский стаж владелицы Honda CR-V составлял пять месяцев, к административной ответственности женщина ранее не привлекалась. Стаж вождения хозяина Fiat Ducato — 11 лет, к административной ответственности он также ранее не привлекался.

«ДТП произошло в светлое время суток, на прямом участке дороги с сухим асфальтовым покрытием. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Назначены соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.

По информации ГИБДД Приморья, за минувшие сутки на дорогах края произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы четыре человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жизнью поплатился за планшет житель Камчатки
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь