Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Черниговском районе Приморья, сообщает ИА «Дейта».
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Черниговском районе Приморья, сообщает ИА «Дейта».
«В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение о ДТП в районе 592-го километра автодороги “Хабаровск — Владивосток”. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков», говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, 55-летняя женщина — водитель автомашины Honda
«Водители обеих автомашин были доставлены в реанимационное отделение центральной больницы района. Пассажиры Fiat Ducato госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возраст пострадавших — от 28 до 55 лет. Кроме того, 60-летний пассажир Honda
Установлено, что водительский стаж владелицы Honda
«ДТП произошло в светлое время суток, на прямом участке дороги с сухим асфальтовым покрытием. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Назначены соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.
По информации ГИБДД Приморья, за минувшие сутки на дорогах края произошло 58