В Екатеринбурге двое грабителей избили прохожего

В Екатеринбурге на улице Самолетной двое молодых людей избили прохожего в надежде поживиться.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», инцидент произошел вечером 8 марта 2017 года. По словам 28-летнего потерпевшего, двое молодчиков внезапно напали на него на улице. «Один без разговоров стукнул, оттащил в сторону, второй продолжал бить. Кричал, что убьют, и требовал отдать все, что есть — кольцо, телефон. Я попытался сказать, что кольцо всего лишь серебряное, но это бесполезно было», — рассказал пострадавший.

Грабителей спугнули прохожие. Сотрудники близлежащего магазина вызвали полицию. Вскоре подозреваемых — 19 и 25 лет — задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Полиция проверяет молодых людей на причастность к иным преступлениям и просит всех, кто мог пострадать от их действий, позвонить по телефонам: 356−42−13 либо 02.