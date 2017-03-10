Челябинец случайно облил кипятком двух детей: годовалая девочка скончалась

Трагический случай произошел 28 января в коммунальной квартире Металлургического района. Пьяный 66-летний мужчина зашел в свою комнату с ковшом кипятка для приготовления чая. В комнате на полу спала его знакомая, на кровати спали ее годовалая и четырехлетняя дочери. Запнувшись о женщину, мужчина облил детей кипятком.

Малышей доставили в больницу. Тем не менее от полученных ожогов пятого февраля младшая девочка умерла. Ее старшую сестру выписали из больницы.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения», — сообщает СУ СКР по Челябинской области.