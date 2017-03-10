Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Бразилец играл на гитаре во время операции на мозге
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:37 (мск), источник: Новости Перми

Арт-директор «Хромой лошади» Феткулов не смог выйти из колонии

Пермский краевой суд накануне отказал бывшему арт-директору ночного клуба «Хромая лошадь» Олегу Феткулову в просьбе заменить неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы.

При пожаре в ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» пострадали 234 человека, 156 погибли. Одним из виновных в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», был признан Олег Феткулов. Приговором Ленинского районного суда Перми от 22 апреля 2013 года его на шесть лет отправили в колонию общего режима. С учетом предварительного заключения назначенный срок истекает 10 августа 2017 года.

Отбывая наказание в Березниковской ИК № 38, Феткулов окончил филиал местного профтехучилища № 161 по специальности «Оператор швейного оборудования». В 2015 году был переведен на облегченные условия содержания, а в 2016 году — в колонию-поселение, где трудится подсобным рабочим. По примеру бывшего исполнительного директора «Хромой лошади» Светланы Ефремовой, он попросил заменить оставшийся срок на ограничение свободы. При таком виде наказания осужденный проживает дома, находясь под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Администрация ИК № 38 поддержала ходатайство, отметив: «Вину признает частично, в содеянном раскаивается, поведение устойчивое, тенденция к исправлению имеется».

Против выступили трое потерпевших и прокуратура. Березниковский городской суд 20 декабря 2016 года согласился с их позицией. Выяснилось, что в 2014 году Феткулов имел три взыскания и даже был водворен в штрафной изолятор. В первоначальный период нахождения в исправительной колонии зарекомендовал себя отрицательно, не стремился досрочно снять полученные взыскания, первое поощрение получил спустя полтора года. Действительно, с 2015 года бывший арт-директор заслужил уже шесть поощрений и был награжден подарком, а также правом на дополнительное свидание. Однако потерпевшие указали — попыток к возмещению ущерба осужденный не предпринимал. Между тем, исковые требования от граждан определены к нему в 559 366 264 рубля.

Судья Эдита Рыжова оставила Олега Феткулова в колонии-поселении до окончания срока 10 августа 2017 года.

Добавим, что Светлана Ефремова и еще один осужденный по этому делу — Дмитрий Росляков, бывший инспектор Госпожнадзор, амнистированы. Пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, осужденные по делу «Хромой лошади», освободились из колонии также по амнистии.





Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми сбили женщину
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь