Арт-директор «Хромой лошади» Феткулов не смог выйти из колонии
Пермский краевой суд накануне отказал бывшему
Пермский краевой суд накануне отказал бывшему
При пожаре в ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» пострадали 234 человека, 156 погибли. Одним из виновных в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», был признан Олег Феткулов. Приговором Ленинского районного суда Перми от 22 апреля 2013 года его на шесть лет отправили в колонию общего режима. С учетом предварительного заключения назначенный срок истекает 10 августа 2017 года.
Отбывая наказание в Березниковской ИК № 38, Феткулов окончил филиал местного профтехучилища № 161 по специальности «Оператор швейного оборудования». В 2015 году был переведен на облегченные условия содержания, а в 2016 году — в
Против выступили трое потерпевших и прокуратура. Березниковский городской суд 20 декабря 2016 года согласился с их позицией. Выяснилось, что в 2014 году Феткулов имел три взыскания и даже был водворен в штрафной изолятор. В первоначальный период нахождения в исправительной колонии зарекомендовал себя отрицательно, не стремился досрочно снять полученные взыскания, первое поощрение получил спустя полтора года. Действительно, с 2015 года бывший
Судья Эдита Рыжова оставила Олега Феткулова в
Добавим, что Светлана Ефремова и еще один осужденный по этому делу — Дмитрий Росляков, бывший инспектор Госпожнадзор, амнистированы. Пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, осужденные по делу «Хромой лошади», освободились из колонии также по амнистии.