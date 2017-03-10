Арт-директор «Хромой лошади» Феткулов не смог выйти из колонии

При пожаре в ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» пострадали 234 человека, 156 погибли. Одним из виновных в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», был признан Олег Феткулов. Приговором Ленинского районного суда Перми от 22 апреля 2013 года его на шесть лет отправили в колонию общего режима. С учетом предварительного заключения назначенный срок истекает 10 августа 2017 года.



Отбывая наказание в Березниковской ИК № 38, Феткулов окончил филиал местного профтехучилища № 161 по специальности «Оператор швейного оборудования». В 2015 году был переведен на облегченные условия содержания, а в 2016 году — в колонию-поселение, где трудится подсобным рабочим. По примеру бывшего исполнительного директора «Хромой лошади» Светланы Ефремовой, он попросил заменить оставшийся срок на ограничение свободы. При таком виде наказания осужденный проживает дома, находясь под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Администрация ИК № 38 поддержала ходатайство, отметив: «Вину признает частично, в содеянном раскаивается, поведение устойчивое, тенденция к исправлению имеется».



Против выступили трое потерпевших и прокуратура. Березниковский городской суд 20 декабря 2016 года согласился с их позицией. Выяснилось, что в 2014 году Феткулов имел три взыскания и даже был водворен в штрафной изолятор. В первоначальный период нахождения в исправительной колонии зарекомендовал себя отрицательно, не стремился досрочно снять полученные взыскания, первое поощрение получил спустя полтора года. Действительно, с 2015 года бывший арт-директор заслужил уже шесть поощрений и был награжден подарком, а также правом на дополнительное свидание. Однако потерпевшие указали — попыток к возмещению ущерба осужденный не предпринимал. Между тем, исковые требования от граждан определены к нему в 559 366 264 рубля.



Судья Эдита Рыжова оставила Олега Феткулова в колонии-поселении до окончания срока 10 августа 2017 года.



Добавим, что Светлана Ефремова и еще один осужденный по этому делу — Дмитрий Росляков, бывший инспектор Госпожнадзор, амнистированы. Пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, осужденные по делу «Хромой лошади», освободились из колонии также по амнистии.











