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09:39 (мск), источник: Om1.ru

Причинами выброса газа в Омске все-таки может быть нефтезавод

В городе продолжается серия проверок, направленных на поиск источника загрязнения. Не исключено, что утечка одновременно могла произойти в двух местах.

Источник: РИА "Новости"

В Минприроды по Омской области официально прокомментировали ситуацию с распространением едкого запаха в Омске.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта сразу в двух округах города, Кировском и Советском появился неприятный устойчивый запах, напоминающий запах бытового газа. Многие омичи подумали, что у них в доме утечка, и начали массово обращаться в газовые службы и МЧС, однако реально оказалось, что неизвестными веществами насыщена атмосфера. Одним из первых под подозрение попал омский нефтезавод. По другой версии, могла произойти утечка на одной из газораспределительных станций компании «Газпром межрегионгаз Омск».

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Зачинский Вячеслав, пресс-секретарь министерства природных ресурсов Омской области:

 — Сейчас проводится внеплановый рейд по выявлению источника загрязнения. Проверки начались с 08.30 часов утра. Совместно с Росгидромедом ведутся заборы воздуха. Уже определено, что один из запахов — это одорант, то есть отдушка, использующаяся для обозначения газа, ее добавляют в смесь бытового газа для оперативного обнаружения утечек. Одорант дает неприятный запах, но он довольно безвреден. Источник загрязнения пока неизвестен, но, помимо одоранта присутствует еще один посторонний запах. Не исключено, что источников загрязнения могло быть сразу два.

Сейчас проводится внеплановый рейд по выявлению источника загрязнения. Проверки начались с 08.30 часов утра. Совместно с Росгидромедом ведутся заборы воздуха. Уже определено, что один из запахов — это одорант, то есть отдушка, использующаяся для обозначения газа, ее добавляют в смесь бытового газа для оперативного обнаружения утечек. Одорант дает неприятный запах, но он довольно безвреден. Источник загрязнения пока неизвестен, но, помимо одоранта присутствует еще один посторонний запах. Не исключено, что источников загрязнения могло быть сразу два.

В Минприроды также отметили, что на общую ситуацию могла повлиять и погода. Из-за безветрия остро пахнущие вещества скопились над городом. Кроме того, не исключена и температурная инверсия, так как ночью температура опускается, а днем поднимается, и в результате это усугубляет ситуацию.

Никаких версий в Минприроды по поводу возможных источников загрязнения не дают, но по неофициальной информации, полученной порталом Om1.ru из своих источников, первоначально выбросы могли произойти в Советском округе города. При этом по информации регионального управления МЧС по Омской области, пробы воздуха на предмет опасных примесей были взяты всего в трех округах города: Центральном, Октябрьском и Ленинском. А в Советском округе, то есть в той зоне, где сосредоточено большинство промышленных предприятий, включая «Газпромнефть-ОНПЗ», и где может находиться реальный источник загрязнения, спасатели проб на предмет угарного газа (CO), кислорода (О2) и метана (СН4) почему-то не брали.

Денис Охрамов, начальник пресс-службы управления МЧС России по Омской области:

 — Пробы были взяты одной пожарной частью, сумевшей осуществить выезд в указанные округа. Помимо МЧС отбор проб вели и другие ведомства, включая и Советский округ. Результаты будут уже через несколько часов.

Отметим, что природоохранные службы региона пока не называют предприятия, попавшие под подозрение. Однако известно, что сотрудники Росприроднадзора ведут внеплановую проверку на омском НПЗ еще с февраля.

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