Три человека погибли на пожаре в пятиэтажке Симферополя

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 01:43. На место пожара выехало два подразделения пожарно-спасательного отряда, в 01:56 пожар был локализирован, а спустя сорок минут и полностью ликвидирован.

«Площадь пожара в комнате квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома составила пять квадратных метров. На пожаре три человека получили травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц спецтехники.