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09:30 (мск), источник: РИА Крым

Три человека погибли на пожаре в пятиэтажке Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Пожар в пятиэтажном доме в одной из квартир по улице Мичурина, 12 произошел этой ночью. Как сообщили РИА Новости (Крым) в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, в результате ЧП погибли три человека.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 01:43. На место пожара выехало два подразделения пожарно-спасательного отряда, в 01:56 пожар был локализирован, а спустя сорок минут и полностью ликвидирован.

«Площадь пожара в комнате квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома составила пять квадратных метров. На пожаре три человека получили травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц спецтехники.

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