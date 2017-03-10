Три человека погибли на пожаре в пятиэтажке Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Пожар в пятиэтажном доме в одной из квартир по улице Мичурина, 12 произошел этой ночью. Как сообщили РИА Новости (Крым) в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Пожар в пятиэтажном доме в одной из квартир по улице Мичурина, 12 произошел этой ночью. Как сообщили РИА Новости (Крым) в
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 01:43. На место пожара выехало два подразделения
«Площадь пожара в комнате квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома составила пять квадратных метров. На пожаре три человека получили травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц спецтехники.