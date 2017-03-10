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09:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Женщина пострадала при столкновении двух маршруток в Нижнем

Водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в другой автобус.

29-летняя женщина пострадала при столкновении двух маршруток на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 9 марта в 08:15 в Автозаводском районе. Водитель автобуса «ПАЗ 32054» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с другим таким же автобусом.

В результате аварии пострадала девушка-пассажир первой маршрутки. Она получила ушибы ног и ушибы лица. Помощь ей оказали в травмпункте.

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