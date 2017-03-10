Женщина пострадала при столкновении двух маршруток в Нижнем

29-летняя женщина пострадала при столкновении двух маршруток на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 9 марта в 08:15 в Автозаводском районе. Водитель автобуса «ПАЗ 32054» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с другим таким же автобусом.