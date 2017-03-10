В Перми мошенники за взятку обещали прекратить проверку ФСБ
Мужчин приговорили к крупным штрафам.
Мужчин приговорили к крупным штрафам.
Жители Перми заплатят штрафы за мошенничество в крупном размере. Приговор вступил в законную силу 10 марта.
Мужчины вышли на руководителя одного из краевых учреждений здравоохранения. Рассказывая, что у них есть связи в ФСБ, они обещали ему за 1 млн рублей прекратить проверку, которая проходила в учреждении.
Как рассказали в
27 февраля суд Свердловского района Перми признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде штрафов 400 и 390 тысяч рублей.
«В случае наличия информации о попытках вымогательства денежных средств со стороны граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, или под предлогом передачи им взятки, просим жителей Пермского края обращаться по телефону доверия УФСБ: (342)2−129−129», — добавляют в