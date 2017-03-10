Воронежский пенсионер «заминировал» три городских вокзала

Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило в четверг в 18:10. Территорию и здания всех вокзалов — «Воронеж-1», «Курский» и «Придача» — обследовали кинологи. На место выехали все оперативные службы: полиция, спасатели и медики.

Выяснилось, что вызов оказался ложным. Личность звонившего удалось остановить быстро. Им оказался мужчина 1957 года рождения, рассказали в ГУ МВД по региону.

Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж», звонок местный житель совершил «из хулиганских побуждений». За такую шутку теперь воронежцу грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».