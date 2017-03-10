Футбольным фанатам-хулиганам из Минска сегодня суд огласит приговор

Летом минувшего года в Минске возле торгового центра Maximus в районе Ангарской несколько молодых людей на машинах блокировали движение троллейбуса № 3. Разбили стекла, повредили корпус, распылили слезоточивый газ, после чего скрылись. В последствии они были задержаны, возбуждено уголовное дело.

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласит приговор по громкому уголовному делу о хулиганстве, по которому проходят болельщики футбольного клуба «Партизан», сообщили в Мингорсуде.

«В 12.00 суд Первомайского района Минска в здании Дома правосудия огласит судебное по уголовному делу по обвинению шести фигурантов в хулиганстве», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Уголовное дело футбольных фанатов суд начал рассматривать в начале февраля, на скамье обвиняемых шесть человек, все они находятся под стражей, пятерым предъявлено обвинение по статье 339 «Хулиганство», кроме этого основному фигуранту Сергею Воловик предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 193 «Организация либо руководство объединение, посягающим на личность и права граждан». Речь идет об антифашистких клубах. Еще одному фигуранту, кроме хулиганства, предъявлены обвинения в распространении и хранении наркотиков. Среди обвиняемых есть фигурант, который проходит по данному только по «наркотической» статье.

Обвиняемые свою вину признали частично. Им грозят различные сроки: за хулиганство — до семи лет, за наркотики — до 12 лет.