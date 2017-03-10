Экс-милиционер сел на 13 лет за убийство 6 человек на Урале
С него взыщут 1,7 миллиона.
С него взыщут 1,7 миллиона.
10 марта 2017 года Верхнепышминский горсуд вынес приговор
По данным следствия, Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2003 и 2010 годах. В 2014 году он увлекся оккультизмом и зарезал еще четверых человек, следуя ритуальным обрядам. Его жертвами оказались бомжи.
Мужчина заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление — прим.ред.).