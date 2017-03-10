«КАМАЗ» сбил уборщицу на платформе воронежского вокзала

Автомобиль «КАМАЗ 781103» сбил 44-летнюю работницу клининговой компании ОАО «РЖД» на багажной платформе вокзала «Воронеж-1» в четверг, 9 марта. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Женщина скончалась на месте, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 12:20. Грузовиком управлял 33-летний житель Рамонского района. Он сбил женщину, двигаясь по платформе задним ходом.

Полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия.