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10:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«КАМАЗ» сбил уборщицу на платформе воронежского вокзала

Женщина скончалась на месте.

Автомобиль «КАМАЗ 781103» сбил 44-летнюю работницу клининговой компании ОАО «РЖД» на багажной платформе вокзала «Воронеж-1» в четверг, 9 марта. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Женщина скончалась на месте, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 12:20. Грузовиком управлял 33-летний житель Рамонского района. Он сбил женщину, двигаясь по платформе задним ходом.

Полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия.

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