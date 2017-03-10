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11:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае пьяный водитель Камаза устроил ДТП на трассе

Машина протаранила два грузовика, стоявших на обочине.

В Красноярском крае на трассе произошла авария. Камаз, за рулем которого был пьяный водитель, на 89-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны врезался еще в два Камаза, которые стояли на обочине с включенной «аварийкой».

В результате ДТП кабину одного из грузовиков буквально разорвало, 35-летний пассажир, который ехал с пьяным водителем, скончался на месте. Виновник аварии отделался ушибами и незначительными травмами. Оказалось, что у него в литре выдыхаемого воздуха содержалось 1,01 мг спирта. И он уже был лишен прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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