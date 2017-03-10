Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Серьезный пожар произошел в центре Владивостока

Сегодня, 10 марта, на одно из центральных улиц Владивостока произошел крупный пожар, сообщает ИА «Дейта».

«Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны Владивостока в 14.03. На третьем этаже дома, расположенного по улице 1-я Морская, загорелись квартиры и офисы», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Через шесть минут, в 14.09, на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. Горели окна и внутренние помещения здания.

«В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. По предварительной оценке, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 14.41 пожар был локализован, в 15.11 — ликвидировано открытое горение. Сейчас идёт проливка конструкций и осмотр места происшествия. Всего на ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и восемь единиц техники. На пожаре был спасён один человек, который был передан врачам «Скорой помощи».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Приморье ищут пропавшего молодого человека
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» в апреле откроет рейсы в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь