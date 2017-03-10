Серьезный пожар произошел в центре Владивостока
Сегодня, 10 марта, на одно из центральных улиц Владивостока произошел крупный пожар, сообщает ИА «Дейта».
Сегодня, 10 марта, на одно из центральных улиц Владивостока произошел крупный пожар, сообщает ИА «Дейта».
«Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны Владивостока в 14.03. На третьем этаже дома, расположенного по улице 1-я Морская, загорелись квартиры и офисы», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Через шесть минут, в 14.09, на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. Горели окна и внутренние помещения здания.
«В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. По предварительной оценке, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В 14.41 пожар был локализован, в 15.11 — ликвидировано открытое горение. Сейчас идёт проливка конструкций и осмотр места происшествия. Всего на ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и восемь единиц техники. На пожаре был спасён один человек, который был передан врачам «Скорой помощи».