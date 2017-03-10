Серьезный пожар произошел в центре Владивостока

«Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны Владивостока в 14.03. На третьем этаже дома, расположенного по улице 1-я Морская, загорелись квартиры и офисы», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Через шесть минут, в 14.09, на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. Горели окна и внутренние помещения здания.

«В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. По предварительной оценке, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 14.41 пожар был локализован, в 15.11 — ликвидировано открытое горение. Сейчас идёт проливка конструкций и осмотр места происшествия. Всего на ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и восемь единиц техники. На пожаре был спасён один человек, который был передан врачам «Скорой помощи».