Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Берлин выразил беспокойство из-за действий РФ в Калининграде
Александр Овечкин впервые станет отцом
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии нетрезвый водитель на остановке сбил женщину и более трех километров вез ее на крыше автомобиля

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Дюртюлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в феврале 2017 года нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-2115 ехал из города Дюртюли в село Старосултанбеково. Водитель потерял контроль над дорожной ситуацией, свернул на тротуар и сбил 41-летнюю женщину, которая стояла на автобусной остановке с трехлетней дочерью. Пострадавшую отбросило на крышу автомобиля. От сильного удара она потеряла сознание, сообщила пресс-служба Прокуратуры РБ. Водитель не остановил машину и проехал более трех километров до села, где попал в очередную аварию. Он врезался в стоявший на обочине автомобиль. Женщина, всё это время находившаяся на крыше машины, упала в сугроб. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.

С переломами, квалифицирующимися как тяжкий вред здоровью, пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. По показаниям алкотестера, содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,3 промилле.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» в апреле откроет рейсы в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь