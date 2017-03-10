В Самаре по факту гибели одномесячной девочки завели уголовное дело

Во вторник, 7 марта, в одной из квартир дома, расположенного в Промышленном районе областного центра было обнаружено тело одномесячной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками на голове. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».



По словам отца умершего ребенка, в понедельник, 6 марта, он был дома вместе с годовалой дочерью своей сожительницы, которая уехала к родственникам в Оренбургскую область, и родной одномесячной дочерью. Примерно в 17 часов он ушел в магазин, оставив спящих детей одних дома. Вернувшись, он увидел, что младшая дочь лежит в кухне на полу, на лбу у нее он заметил царапину и шишку. После этого он положил ее спать в люльку, а ночью обнаружил, что дочь не подает признаков жизни.

В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, его совершивших. Проверяются показания отца умершего ребенка, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и генетическая. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления по Самарской области.