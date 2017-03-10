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10:15 (мск), источник: Noi.md

Молдаванин провел пять лет в тюрьме по ложному обвинению, но был реабилитирован

Сотрудник Кишиневской прокуратуры, который занимался делом о двойном убийстве в Дурлештах в 2007 году и поставил под обвинение невиновного человека, был отстранен от должности приказом генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Источник: Noi.md

«Решением Высшего совета прокуроров был одобрен мой запрос об отстранении от должности прокурора из прокуратуры Кишинева, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, возбужденному летом 2016 года», — заявил Харунжен на брифинге для прессы.

По словам Харунжена, собранные до сих пор доказательства по этому делу показывают, что тот допустил серьезные нарушения.

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«Этот прокурор расследовал дело об убийстве в Дурлештах и своими действиями незаконно поставил под обвинение невинного человека, который провел более пяти с половиной лет в тюрьме», — подчеркнул цитируемый источник.

Он добавил, что человек, который сидел в тюрьме по ложному обвинению, был реабилитирован, и государство было вынуждено выплатить ему моральный ущерб в размере 1,5 млн. леев.

Отметим, что мужчина, которого несправедливо обвинили и заключили в тюрьму, зовут Андреем Крэчун. Он был освобожден в 2013 году, но был приговорен к 21 году лишения свободы за то, что якобы стрелял в двух человек в Дурлештах, один из которых скончался.

Прокурор Ион Каракуян уточнил для Ziarul NAȚIONAL, что это убийство произошло в 2007 году, двое мужчин были расстреляны в винограднике.

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