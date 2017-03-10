Молдаванин провел пять лет в тюрьме по ложному обвинению, но был реабилитирован

По словам Харунжена, собранные до сих пор доказательства по этому делу показывают, что тот допустил серьезные нарушения.

«Решением Высшего совета прокуроров был одобрен мой запрос об отстранении от должности прокурора из прокуратуры Кишинева, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, возбужденному летом 2016 года», — заявил Харунжен на брифинге для прессы.

Каждое третье преступление, зарегистрированное в 2016 году, произошло в Кишинёве

«Этот прокурор расследовал дело об убийстве в Дурлештах и своими действиями незаконно поставил под обвинение невинного человека, который провел более пяти с половиной лет в тюрьме», — подчеркнул цитируемый источник.

Он добавил, что человек, который сидел в тюрьме по ложному обвинению, был реабилитирован, и государство было вынуждено выплатить ему моральный ущерб в размере 1,5 млн. леев.

Отметим, что мужчина, которого несправедливо обвинили и заключили в тюрьму, зовут Андреем Крэчун. Он был освобожден в 2013 году, но был приговорен к 21 году лишения свободы за то, что якобы стрелял в двух человек в Дурлештах, один из которых скончался.

Прокурор Ион Каракуян уточнил для Ziarul NAȚIONAL, что это убийство произошло в 2007 году, двое мужчин были расстреляны в винограднике.