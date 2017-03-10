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10:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный хабаровчанин пришел в алкомаркет с кухонным ножом

Мужчина достал оружие после того, как сотрудники магазина отказались продать ему водку.

В алкомаркете, расположенном в Первом микрорайоне Хабаровска, задержали вооруженного ножом посетителя, сообщает портал «Губерния».

Пьяный мужчина пришел в магазин, желая купить очередную бутылку водки. Продавцы отказались обслуживать подвыпившего клиента и попросили его покинуть торговый зал. Обиженный отказом горожанин уходить не желал, и продавцы решили силой вывести его на улицу. Едва женщины прикоснулись к нарушителю, тот выхватил из-под куртки большой столовый нож.

Приближаться к мужчине никто больше не рискнул. Кто-то из сотрудников алкомаркета нажал тревожную кнопку. Группа немедленного реагирования прибыла до того, как возмущенный посетитель успел кого-нибудь ранить.

Задержанного дебошира передали полицейским, а те доставили хулигана в отделение. Зачем мужчина взял в магазин нож, неясно: деньги на покупку спиртного у него были.

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