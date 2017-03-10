Пьяный хабаровчанин пришел в алкомаркет с кухонным ножом
Мужчина достал оружие после того, как сотрудники магазина отказались продать ему водку.
Мужчина достал оружие после того, как сотрудники магазина отказались продать ему водку.
В алкомаркете, расположенном в Первом микрорайоне Хабаровска, задержали вооруженного ножом посетителя, сообщает портал «Губерния».
Пьяный мужчина пришел в магазин, желая купить очередную бутылку водки. Продавцы отказались обслуживать подвыпившего клиента и попросили его покинуть торговый зал. Обиженный отказом горожанин уходить не желал, и продавцы решили силой вывести его на улицу. Едва женщины прикоснулись к нарушителю, тот выхватил
Приближаться к мужчине никто больше не рискнул.
Задержанного дебошира передали полицейским, а те доставили хулигана в отделение. Зачем мужчина взял в магазин нож, неясно: деньги на покупку спиртного у него были.