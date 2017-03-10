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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Причиной катастроф двух палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 на авианосце «Адмирал Кузнецов» во время похода в Сирию в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера, к самолетам никаких нареканий нет, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА Новости
Видео
Российский истребитель Су-33 разбился при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов»

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря прошлого года во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», — рассказал собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что детальный анализ причин обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.

Комментарии
3
TURBODED
резинка на трусах тоже периодически рвется, потом сидишь, анализируешь...
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Игорек
Почему до сих пор не установлен вместо троса энергетический флюктуатор который захватывает приближающийся самолет антигравитационной энергией и транспонтирует его сразу в трюм минуя палубы???А??
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А Б
Детальный анализ причин обрыва троса при посадках самолётов можно не производить, поскольку в данном случае важно не качество тросов, а то, что они не прошли своевременной проверки, как это требуется согласно регламентам их обслуживания. А это, в свою очередь, является следствием низкой ответственности лиц, в чьи прямые обязанности входит проведение этой работы.
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