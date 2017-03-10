Источник назвал причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря прошлого года во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», — рассказал собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что детальный анализ причин обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.