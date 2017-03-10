Еще один продавец смертельного «виски» красноярцам отправился в суд

Накануне заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего Игоря Санарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Следствием установлено, что в ноябре 2015 года Санаров продал жителю города Красноярска спиртосодержащую продукцию, содержащую метиловый спирт. После употребления контрафактной продукции со знакомой они были госпитализированы в медицинское учреждение с острым отравлением, лечение в котором продлилось более трех недель», — отметили в прокуратуре.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Красноярска.

Напомним, волна массовых отравлений поддельным виски Jack Daniel’s началась в Красноярске в ноябре 2015 года. В результате больше 10 человек скончались, еще несколько десятков — получили тяжелое отравление. В сентябре 2016 года одного продавца осудили на 4 года колонии общего режима, а 8 февраля 2017-го в суд было передано дело поставщика. В конце февраля Советский районный суд приговорил к 4,5 годам колонии еще одного продавца, который закупил «виски» в Подмосковье и затем продавал в Красноярске через интернет.