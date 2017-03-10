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10:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пугающее сообщение о массовой акции «группы смерти» появилось в хабаровских соцсетях

Устрашающую информацию проверили правоохранители.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Акцию, ошеломляющую своим масштабом, планирует провести печально известная «группа смерти» в нескольких городах России. Устрашающее сообщение об этом разлетелось по нескольким хабаровским группам социальной сети Instagram, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из текста сообщения, в так называемой акции, по задумке ее инициаторов, должны принять участие не менее 5 тысяч человек. Распространители этой информации в целях предосторожности настоятельно рекомендуют родителям в ближайшие выходные не отпускать никуда своих детей. По словам осведомителей, подобные акции пройдут сразу в нескольких городах России. Сообщение об этом якобы поступило в школы от правоохранителей. Однако в пресс-службе УМВД России по Хабаровску информацию об этом опровергли.

— Полиция письма подобного содержания ни в какие школы не рассылала. Все это фейк, направленный, скорее всего, на повышение интереса к указанной группе. Мы не занимаемся рассылкой сообщений в соцсетях, а также через приложение WhatsApp. А если и хотим о чем-то сообщить, то информируем население путем каких-то официальных заявлений. В этом случае полиция никому ничего не рассылала, — заверил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Напомним, обратить внимание на так называемые «группы смерти» потребовал и Владимир Путин. Как заявил президент во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, Интернет все чаще. Преступники прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации, отметил глава страны.

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Пугающее сообщение о массовой акции «группы смерти» появилось в хабаровских соцсетях
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