Пугающее сообщение о массовой акции «группы смерти» появилось в хабаровских соцсетях
Устрашающую информацию проверили правоохранители.
Устрашающую информацию проверили правоохранители.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Акцию, ошеломляющую своим масштабом, планирует провести печально известная «группа смерти» в нескольких городах России. Устрашающее сообщение об этом разлетелось по нескольким хабаровским группам социальной сети Instagram, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как следует из текста сообщения, в так называемой акции, по задумке ее инициаторов, должны принять участие не менее 5 тысяч человек. Распространители этой информации в целях предосторожности настоятельно рекомендуют родителям в ближайшие выходные не отпускать никуда своих детей. По словам осведомителей, подобные акции пройдут сразу в нескольких городах России. Сообщение об этом якобы поступило в школы от правоохранителей. Однако в
— Полиция письма подобного содержания ни в какие школы не рассылала. Все это фейк, направленный, скорее всего, на повышение интереса к указанной группе. Мы не занимаемся рассылкой сообщений в соцсетях, а также через приложение WhatsApp. А если и хотим о
Напомним, обратить внимание на так называемые «группы смерти» потребовал и Владимир Путин. Как заявил президент во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, Интернет все чаще. Преступники прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации, отметил глава страны.