Пропавших в Новочеркасске пожилых супругов нашли мертвыми
Пропавших в Новочеркасске пожилых супругов Анатолия и Екатерину Мельниковых нашли мертвыми.
Пропавших в Новочеркасске пожилых супругов Анатолия и Екатерину Мельниковых нашли мертвыми.
Информация о гибели пенсионеров появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт Юг» в соцсети «Вконтакте».
Об обстоятельствах обнаружения тел пропавших не сообщается.
Напомним, пожилых супругов разыскивали с осени 2016 года.
Как сообщалось ранее, 4 ноября пенсионеры уехали из дома в Новочеркасске на автомобиле «Нива»