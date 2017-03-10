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11:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших в Новочеркасске пожилых супругов нашли мертвыми

Пропавших в Новочеркасске пожилых супругов Анатолия и Екатерину Мельниковых нашли мертвыми.

Информация о гибели пенсионеров появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт Юг» в соцсети «Вконтакте».

Об обстоятельствах обнаружения тел пропавших не сообщается.

Напомним, пожилых супругов разыскивали с осени 2016 года.

Как сообщалось ранее, 4 ноября пенсионеры уехали из дома в Новочеркасске на автомобиле «Нива» зелено-голубого цвета и пропали.

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