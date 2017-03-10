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11:29 (мск), источник: Югополис

На Кубани расследуется самоубийство подростка

Тело 17-летнего жителя станицы Калужской Северского района 7 марта обнаружила его соседка.

Факт ЧП «Югополису» подтвердили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, — прокомментировала старший помощник руководителя регионального управления ведомства Наталья Смяцкая.

Есть все основания считать, что подросток покончил с собой. Возможно, на отчаянный шаг его толкнули проблемы в семье.

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