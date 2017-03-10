В Волгоградской области недалеко от школы машина сбила первоклассницу

Пострадавшая — 8-летняя девочка, которая не переходила улицу, а просто шла по двору.

В это время, в 07.45, неустановленный водитель на автомобиле ехал по ул. Энгельса. Около дома № 22 он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода: 8-летняя девочка находилась на дворовой территории. Ребенок направлялся в школу. В результате ДТП девочка получила ушибы. Ее доставили в медучреждение.

Виновник установлен: оперативники задержали 58-летнего жителя г. Михайловки — водителя автомобиля «ВАЗ-212140».