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11:45 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области недалеко от школы машина сбила первоклассницу

ЧП произошло утром 10 марта в Михайловке.

Источник: РИАЦ

Пострадавшая — 8-летняя девочка, которая не переходила улицу, а просто шла по двору.

В это время, в 07.45, неустановленный водитель на автомобиле ехал по ул. Энгельса. Около дома № 22 он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода: 8-летняя девочка находилась на дворовой территории. Ребенок направлялся в школу. В результате ДТП девочка получила ушибы. Ее доставили в медучреждение.

Виновник установлен: оперативники задержали 58-летнего жителя г. Михайловки — водителя автомобиля «ВАЗ-212140».

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