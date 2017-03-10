ДТП во Львовской области: микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Пятеро человек пострадали в ДТП на трассе Киев — Чоп в Сколивском районе Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, около 18.40 9 марта в селе Тухолька водитель микроавтобуса «Фольксваген» из Винницы не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Вследствие аварии пострадали 5 человек, их с травмами различной степени сложности доставили в Сколивскую районную больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Всего на момент ДТП в автомобиле находились 8 человек. Полиция выясняет причины ДТП.