Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Россиянка добилась успеха в редкой для женщины профессии
Александр Овечкин впервые станет отцом
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10:53 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ДТП во Львовской области: микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Во Львовской области произошло ДТП, в результате чего пострадали 5 человек.

Источник: Telegraf.com.ua

Пятеро человек пострадали в ДТП на трассе Киев — Чоп в Сколивском районе Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, около 18.40 9 марта в селе Тухолька водитель микроавтобуса «Фольксваген» из Винницы не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Вследствие аварии пострадали 5 человек, их с травмами различной степени сложности доставили в Сколивскую районную больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Всего на момент ДТП в автомобиле находились 8 человек. Полиция выясняет причины ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Мутко не прошел проверку перед выборами в совет ФИФА
Правительство РФ поддержало законопроект Яровой против суицидов
Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» будет летать в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровьяья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь