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10:49 (мск), источник: Sputnik.md

Украинский судья Чаус попросил политическое убежище в Молдове

Защита судьи киевского районного суда Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, обратилась к президенту Игорю Додону с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подтвердил тот факт, что защита судьи киевского районного суда Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, попросила у Молдовы политического убежища, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники прокуратуры Молдовы задержали Чауса. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

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«После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища», — отметил Морарь.

Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета.

Верховная рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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