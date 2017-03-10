Украинский судья Чаус попросил политическое убежище в Молдове

Ранее сотрудники прокуратуры Молдовы задержали Чауса. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подтвердил тот факт, что защита судьи киевского районного суда Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, попросила у Молдовы политического убежища, сообщает РИА Новости.

«После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища», — отметил Морарь.

Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета.

Верховная рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.