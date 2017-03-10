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10:45 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший гендиректор «Минскстроя» приговорен к 5 годам лишения свободы

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд приговорил бывшего генерального директора ГПО «Минскстрой» к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: БЕЛТА

Суд признал его виновным в умышленном, вопреки интересам службы, совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших причинение существенного вреда государственным интересам и тяжкие последствия. У него конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Среди других фигурантов дела — бывший первый заместитель гендиректора, который в некоторые периоды времени также был исполняющим должность гендиректора. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Он был взят под стражу в зале суда. Начальник отдела и ее заместитель осуждены на три года лишения свободы с отсрочкой основного и дополнительного наказания на срок два года. Что касается главного бухгалтера, она оправдана по ч.3 ст. 426, но в настоящее время отбывает наказание за другие преступления по приговору суда Партизанского района, который в 2015 году назначил ей девять лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности и доследственной проверки ГУБЭП КМ МВД Беларуси и УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома. Совместные проверочные мероприятия проводились с 2013 по 2014 год. Как установлено следователями, бывшие топ-менеджеры этой организации с августа 2009 по сентябрь 2010 года при осуществлении объединением функций заказчика строительства злоупотребили служебными полномочиями и превысили их, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше Br17 млрд (до деноминации), а также причинение существенного вреда государственным интересам и интересам ГПО «Минскстрой».

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