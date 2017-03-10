Бывший гендиректор «Минскстроя» приговорен к 5 годам лишения свободы

Суд признал его виновным в умышленном, вопреки интересам службы, совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших причинение существенного вреда государственным интересам и тяжкие последствия. У него конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Среди других фигурантов дела — бывший первый заместитель гендиректора, который в некоторые периоды времени также был исполняющим должность гендиректора. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Он был взят под стражу в зале суда. Начальник отдела и ее заместитель осуждены на три года лишения свободы с отсрочкой основного и дополнительного наказания на срок два года. Что касается главного бухгалтера, она оправдана по ч.3 ст. 426, но в настоящее время отбывает наказание за другие преступления по приговору суда Партизанского района, который в 2015 году назначил ей девять лет лишения свободы.