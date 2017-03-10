Рейс в Москву совершил экстренную посадку в Таджикистане

Самолет, летевший в Москву, совершил экстренную посадку в административном центре Согдийской области Таджикистана Худжанде, сообщает «Интерфакс».

Борт, набрав высоту, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку, но прежде чем сесть в аэропорту, он в течение двух часов летал над городом, вырабатывая топливо.

Никто из 140 пассажиров не пострадал. Причины случившегося пока неизвестны.